Мишустин назвал достаточно сбалансированным проект федерального бюджета

«Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным. Учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность» , — пояснил премьер.

Напомним, в конце октября Госдума приняла в первом чтении поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Главной задачей документа авторы назвали выполнение всех социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их родственников, а также социально уязвимых граждан. В частности, на программу улучшения жилищных условий для семей с детьми планируется выделить свыше 1,7 триллиона рублей.