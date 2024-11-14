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14 ноября, 11:13

Мишустин назвал достаточно сбалансированным проект федерального бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил проект федерального бюджета, сочтя его «достаточно сбалансированным и умеренно консервативным». Об этом глава кабмина сообщил на заседании правительства.

«Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным. Учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность», — пояснил премьер.

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Напомним, в конце октября Госдума приняла в первом чтении поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Главной задачей документа авторы назвали выполнение всех социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их родственников, а также социально уязвимых граждан. В частности, на программу улучшения жилищных условий для семей с детьми планируется выделить свыше 1,7 триллиона рублей.

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