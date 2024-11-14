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14 ноября, 10:59

Песков заявил, что рано говорить о позиции Кремля насчёт иноагентских спецсчетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочёл пока воздержаться от комментариев по поводу законопроекта о специальных счетах для выплат иностранным агентам за их интеллектуальную деятельность. Он отметил, что ещё слишком рано обсуждать позицию Кремля.

«Законопроект только поступает в Думу. В дальнейшем пройдет обсуждение и различные юридические экспертизы. Пока преждевременно говорить о нашей позиции», — сказал Песков

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты планируют внести соответствующий законопроект в четверг. Речь идёт о введении особого порядка выплаты вознаграждений и других платежей иностранным агентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности и брендов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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