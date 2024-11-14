Песков заявил, что рано говорить о позиции Кремля насчёт иноагентских спецсчетов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочёл пока воздержаться от комментариев по поводу законопроекта о специальных счетах для выплат иностранным агентам за их интеллектуальную деятельность. Он отметил, что ещё слишком рано обсуждать позицию Кремля.
«Законопроект только поступает в Думу. В дальнейшем пройдет обсуждение и различные юридические экспертизы. Пока преждевременно говорить о нашей позиции», — сказал Песков
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты планируют внести соответствующий законопроект в четверг. Речь идёт о введении особого порядка выплаты вознаграждений и других платежей иностранным агентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности и брендов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru