Песков заявил, что рано говорить о позиции Кремля насчёт иноагентских спецсчетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочёл пока воздержаться от комментариев по поводу законопроекта о специальных счетах для выплат иностранным агентам за их интеллектуальную деятельность. Он отметил, что ещё слишком рано обсуждать позицию Кремля.

«Законопроект только поступает в Думу. В дальнейшем пройдет обсуждение и различные юридические экспертизы. Пока преждевременно говорить о нашей позиции», — сказал Песков