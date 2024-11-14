Песков: Проблемы с заправкой самолёта могут повлиять на зарубежные визиты Путина
Потенциальные трудности с дозаправкой борта президента России Владимира Путина за границей могут повлиять на график его визитов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о проблемах при заправке самолёта отряда «Россия» из-за западных ограничений.
«Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о проблеме с заправкой самолёта спецотряда «Россия» во время зарубежной командировки. По словам дипломата, это произошло из-за санкционной политики Запада. Аналогичные проблемы происходили и в Бразилии, отметил Лавров.
Life.ru