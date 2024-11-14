Лавров рассказал о проблеме с заправкой самолёта во время зарубежной командировки
Лавров: Из-за санкций возникали проблемы с заправкой самолётов отряда «Россия»
В последние годы из-за санкционной политики Запада возникали проблемы при заправке самолётов специального лётного отряда «Россия». Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.
«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолёта для полёта обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сообщил министр.
Аналогичные трудности, добавил Лавров, преследовали российскую делегацию и в Бразилии.
«Они не понимают, что какой-то период (другие страны. — Прим. Life.ru) будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — пояснил министр.
Несмотря на провал санкционной политики, Запад всё ещё продолжает верить в неё. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, прибыв в Киев, пообещал в скором времени подготовить 15 пакет антироссийских санкций. Кроме того, европарламент собирается запретить российким танкерам заходить в Ла-Манш.
Life.ru