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Регион
14 ноября, 05:49

Лавров рассказал о проблеме с заправкой самолёта во время зарубежной командировки

Лавров: Из-за санкций возникали проблемы с заправкой самолётов отряда «Россия»

В последние годы из-за санкционной политики Запада возникали проблемы при заправке самолётов специального лётного отряда «Россия». Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолёта для полёта обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сообщил министр.

Аналогичные трудности, добавил Лавров, преследовали российскую делегацию и в Бразилии.

«Они не понимают, что какой-то период (другие страны. — Прим. Life.ru) будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — пояснил министр.

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Несмотря на провал санкционной политики, Запад всё ещё продолжает верить в неё. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, прибыв в Киев, пообещал в скором времени подготовить 15 пакет антироссийских санкций. Кроме того, европарламент собирается запретить российким танкерам заходить в Ла-Манш.

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Life.ru

Владимир Озеров
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