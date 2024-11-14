Лавров рассказал о проблеме с заправкой самолёта во время зарубежной командировки

В последние годы из-за санкционной политики Запада возникали проблемы при заправке самолётов специального лётного отряда «Россия». Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолёта для полёта обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сообщил министр.