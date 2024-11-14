МО получило приказ выплатить ещё по 1 млн всем героям СВО, получившим инвалидность с 2022-го
Цивилева: Всем получившим инвалидность бойцам СВО дополнительно выплатят 1 млн
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва сообщила, что всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в зоне специальной военной операции (СВО) с 2022 года, будут назначены дополнительные выплаты в 1 миллион рублей.
Анна Цивилева. Видео © Telegram / «Минобороны России»
«Президентом России принято решение о повышении выплат за повлёкшие инвалидность тяжёлые ранения, полученные военнослужащими во время проведения СВО, с 3 млн рублей, как это было раньше, до 4 млн рублей», — заявила Цивилёва.
Этот порядок будет распространяться на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года. Цивилёва объяснила, что приказ Путина будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества».
«Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», — заверила статс-секретарь.
Ранее стало известно, что размер разовой выплаты участникам специальной военной операции, которые получили ранение или травму, повлёкшую инвалидность, будет увеличен. Как распорядился российский лидер Владимир Путин, теперь наши парни могут рассчитывать на выплаты до четырёх миллионов рублей. Об этом следует из указа, который принял президент.
Kandinsky 3.1 / Life.ru