МО получило приказ выплатить ещё по 1 млн всем героям СВО, получившим инвалидность с 2022-го

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва сообщила, что всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в зоне специальной военной операции (СВО) с 2022 года, будут назначены дополнительные выплаты в 1 миллион рублей.

Анна Цивилева. Видео © Telegram / «Минобороны России»

«Президентом России принято решение о повышении выплат за повлёкшие инвалидность тяжёлые ранения, полученные военнослужащими во время проведения СВО, с 3 млн рублей, как это было раньше, до 4 млн рублей», — заявила Цивилёва.

Этот порядок будет распространяться на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года. Цивилёва объяснила, что приказ Путина будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества».

«Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», — заверила статс-секретарь.