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14 ноября, 11:47

Путин в Кремле встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Депутат рассказал главе государства о программе «Честный план ЛДПР», затрагивающей вопросы трудовой миграции и ценников на продуктах питания. Полную встречу опубликовали на официальном сайте Кремля.

Встреча Владимира Путина и Леонида Слуцкого в Кремле. Видео © kremlin.ru

«Мы выступили с инициативой запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источников социальной напряжённости, очередей в поликлиниках, сложного поведения детей мигрантов школах и многое другое, что не совсем вяжется с нашими традициями и условиями нашего общества», — заявил Слуцкий.

Кроме того, лидер ЛДПР представил Путину законодательные инициативы партии, касающиеся демографии и СВО. Кстати, последняя их встреча состоялась в феврале 2023 года. Тогда Слуцкий рассказал президенту о направлениях работы ЛДПР, в частности, о поддержке участников специальной военной операции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России появился указ, благодаря которому бойцы, приехавшие с фронта с инвалидностью из-за ранений смогут получить до четырёх млн рублей. Указ с такой единовременной выплатой уже подписал президент России. Если же солдат был ранен «в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу настоящего Указа», то выплату произведёт Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Наталья Афонина
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