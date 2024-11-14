Танкерам с российским СПГ закрыли путь в немецкие порты

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии приказало оператору терминалов сжиженного природного газа Deutsche Energy Terminal «не принимать никаких поставок» российского голубого топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующий документ ведомства от 6 ноября.

Указание вышло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в её терминале в Брунсбюттеле в воскресенье. Сразу после этого власти Германии призвали отказаться от поставок РФ до дальнейшего уведомления, заявив, что это необходимо для защиты «главных общественных интересов». В министерстве также подчеркнули, что целью создания терминалов была «независимость от российского газа» Германии и ЕС в целом.

До начала военной операции на Украине Берлин был крупнейшим в ЕС импортёром российского газа. Однако позже страна отказалась от трубопроводного газа из России и построила ряд терминалов СПГ для приёма морских поставок топлива. В минэкономики ФРГ заявили, что Германия больше не импортирует газ из России. Однако, компания SEFE до сих пор имеет долгосрочный действующий контракт на поставки сжиженного газа с «Ямал СПГ».