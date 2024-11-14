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Регион
14 ноября, 12:25

Тело мёртвой женщины месяц пролежало на улице в Воскресенске

В Воскресенске нашли гниющее тело женщины, пролежавшее месяц на улице

В подмосковном Воскресенске обнаружили тело женщины, которое месяц пролежало на улице. Об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Известно, что на мёртвую женщину в среду, 13 ноября, наткнулся один из местных. Собеседник канала сообщил, что к моменту обнаружения тело уже начало разлагаться. На место происшествия примчались сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они разбираются в ситуации.

Труп мужчины нашли в строительной бытовке на северо-востоке Москвы
Труп мужчины нашли в строительной бытовке на северо-востоке Москвы

Ранее Life.ru рассказывал, что в туалете самолёта, летевшего из Москвы в Самару, был обнаружен труп мужчины. Пассажир почувствовал себя плохо ещё во Внуково, но там ему оказались помощь, после чего он решил лететь вместе с родственниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan H Andersen

Владимир Озеров
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