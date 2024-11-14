Путин отправил весточку бесстрашным стражам брянской границы и Кинбурнской косы

Президент России Владимир Путин передал большой привет военнослужащим казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Днепр» и бригады «БАРС-Брянск», которые занимаются решением боевых задач на самых сложных участках фронта. О героизме бойцов рассказал главе государства лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ходе встречи с президентом политик пояснил, что партия взяла под своё крыло данные подразделения и помогает им в решении материально-технических и гуманитарных вопросов. Слуцкий добавил, что «Днепр» воюет на Кинбурнской косе в Херсонской области, где идут наиболее кровопролитные столкновения с противником.

«Передавайте самые наилучшие пожелания всем бойцам этих подразделений», — ответил Путин и поблагодарил военных за смелость и доблесть.