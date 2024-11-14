Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:47

Путин отправил весточку бесстрашным стражам брянской границы и Кинбурнской косы

Путин передал привет добровольцам бригад «БАРС-Брянск» и казачьей «Днепр»

Президент России Владимир Путин передал большой привет военнослужащим казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Днепр» и бригады «БАРС-Брянск», которые занимаются решением боевых задач на самых сложных участках фронта. О героизме бойцов рассказал главе государства лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ходе встречи с президентом политик пояснил, что партия взяла под своё крыло данные подразделения и помогает им в решении материально-технических и гуманитарных вопросов. Слуцкий добавил, что «Днепр» воюет на Кинбурнской косе в Херсонской области, где идут наиболее кровопролитные столкновения с противником.

«Передавайте самые наилучшие пожелания всем бойцам этих подразделений», — ответил Путин и поблагодарил военных за смелость и доблесть.

ЛДПР предложила ограничить аренду жилья для мигрантов сроком до одного года
ЛДПР предложила ограничить аренду жилья для мигрантов сроком до одного года

Напомним, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Депутат рассказал главе государства о программе «Честный план ЛДПР», затрагивающей вопросы трудовой миграции и ценников на продуктах питания.

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar