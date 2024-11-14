Анатомия блефа: Чем чреваты ультиматумы шефу с массовым увольнением и забастовками

Массовая подача заявлений об увольнении может выйти боком сотрудникам, которые хотят надавить таким образом на работодателя. Ведь он может удовлетворить желание подчинённых. Об этом заявил юрист Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru.

«Работодатель может принять заявления и начать процедуру увольнения, что рискованно для работников, так как работодатель вправе удовлетворить их желание уволиться», — отметил Адамс.

Также следует быть осторожнее с забастовками, поскольку в таком случае работодатель может применить дисциплинарные взыскания. По словам юриста, лучше пойти другим путём и провести переговоры. Это наиболее конструктивная мера, особенно когда у сотрудников есть обоснованные и реалистичные требования.

Самой крайней мерой может быть обращение в суд. Суды, как правило, встают в таких ситуациях на сторону работников, если нет явных нарушений трудового законодательства с их стороны, заявил Адамс.