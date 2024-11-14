Анатомия блефа: Чем чреваты ультиматумы шефу с массовым увольнением и забастовками
Юрист Адамс: Подача массовых заявлений сотрудников грозит реальным увольнением
Массовая подача заявлений об увольнении может выйти боком сотрудникам, которые хотят надавить таким образом на работодателя. Ведь он может удовлетворить желание подчинённых. Об этом заявил юрист Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru.
«Работодатель может принять заявления и начать процедуру увольнения, что рискованно для работников, так как работодатель вправе удовлетворить их желание уволиться», — отметил Адамс.
Также следует быть осторожнее с забастовками, поскольку в таком случае работодатель может применить дисциплинарные взыскания. По словам юриста, лучше пойти другим путём и провести переговоры. Это наиболее конструктивная мера, особенно когда у сотрудников есть обоснованные и реалистичные требования.
Самой крайней мерой может быть обращение в суд. Суды, как правило, встают в таких ситуациях на сторону работников, если нет явных нарушений трудового законодательства с их стороны, заявил Адамс.
Ранее юрист объяснила, как грамотно уволиться с работы. Если сотрудник сам принимает такое решение, то он должен написать заявление и отработать положенные две недели. при увольнении работник должен получить окончательный расчёт. В него входят зарплата за отработанные дни, включая день увольнения, а также компенсация за неиспользованный отпуск.