Иностранный шпион попался росгвардейцам во время съёмки завода в Ленобласти

Во Всеволожске Ленинградской области силовики задержали иностранца, который фотографировал на телефон территорию шинного завода с разных ракурсов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения Росгвардии.

В Ленобласти поймали иностранца, который фотографировал завод. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

«Вчера около 13.00 в городе Всеволожске Ленинградской области наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл к охраняемому объекту — заводу, работники которого воспользовались кнопкой тревожной сигнализации», — уточнили в ведомстве.

На месте был задержан 22-летний грузчик подрядной организации, который ходил с телефоном и делал снимки газораспределительной станции, газовой котельной, а также прилегающих к заводу территорий. Выяснилось, что задержанный не имеет регистрации на территории РФ.