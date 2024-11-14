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14 ноября, 13:45

Иностранный шпион попался росгвардейцам во время съёмки завода в Ленобласти

В Ленобласти росгвардейцы задержали иностранца за фотосъёмку шинного завода

В Ленобласти поймали иностранца, который фотографировал завод. Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

В Ленобласти поймали иностранца, который фотографировал завод. Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

Во Всеволожске Ленинградской области силовики задержали иностранца, который фотографировал на телефон территорию шинного завода с разных ракурсов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения Росгвардии.

В Ленобласти поймали иностранца, который фотографировал завод. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

В Ленобласти поймали иностранца, который фотографировал завод. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

«Вчера около 13.00 в городе Всеволожске Ленинградской области наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл к охраняемому объекту — заводу, работники которого воспользовались кнопкой тревожной сигнализации», — уточнили в ведомстве.

На месте был задержан 22-летний грузчик подрядной организации, который ходил с телефоном и делал снимки газораспределительной станции, газовой котельной, а также прилегающих к заводу территорий. Выяснилось, что задержанный не имеет регистрации на территории РФ.

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Ранее в Санкт-Петербурге был задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Он действовал по указанию украинских кураторов. Молодому человеку 20 лет, ранее он работал курьером в местном магазине.

Татьяна Миссуми
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