Прокурор запросил пожизненное для главы РДК* Капустина**

Прокурор запросил приговорить к пожизненным срокам главаря РДК* Дениса Капустина**, актёра Кирилла Канахина** и ещё троих фигурантов дела о вторжении в Брянскую область. Также каждого он попросил оштрафовать на 4 миллиона рублей.

«По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину**, Капустину**, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания – первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии особого режима», — передаёт РИА «Новости» слова прокурора.

Все они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.