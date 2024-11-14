Прокурор запросил пожизненное для главы РДК* Капустина**
Денис Капустин**. Обложка © SHOT
Прокурор запросил приговорить к пожизненным срокам главаря РДК* Дениса Капустина**, актёра Кирилла Канахина** и ещё троих фигурантов дела о вторжении в Брянскую область. Также каждого он попросил оштрафовать на 4 миллиона рублей.
«По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину**, Капустину**, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания – первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии особого режима», — передаёт РИА «Новости» слова прокурора.
Все они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Напомним, актёра Кирилла Канахина** уже ранее заочно приговорили к пожизненному заключению за государственную измену в конце февраля текущего года. Диверсант вместе с пособниками ВСУ проник в приграничное село Любечане Брянской области и убил местного жителя. Позже, в мае та же группа совершила вылазку в Белгородчину, где пострадали 12 гражданских. Капустин** же стал известен тем, что именно он руководил диверсантами, атаковавшими брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения на владельца ГК «Царьград» Константина Малофеева.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включены в перечень экстремистов и террористов.