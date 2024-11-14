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14 ноября, 14:54

Мелания Трамп отклонила приглашение на встречу с Джилл Байден в Белом доме

Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Супруга одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа — Мелания — отклонила приглашение на встречу в Белом доме с действующей первой леди Джилл Байден. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление на сотрудников Белого дома.

«Миссис Трамп не будет присутствовать на встрече в Белом доме», — указано в сообщении.

Авторы материала уточнили, что таким образом супруга Трампа нарушает сложившуюся на протяжении многих лет традицию, согласно которой будущая первая леди США встречается с супругой действующего лидера. Этот шаг символизирует процесс передачи власти, отметили авторы статьи. Тем временем Джилл Байден передала будущему американскому лидеру письмо с поздравлениями для его жены, написанное от руки.

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Ранее Life.ru уже сообщал, что символическая встреча Джилл Байден с Меланией Трамп может не состояться. Такие приглашения считаются важным символом мирной передачи власти. Однако в этом случае жест имеет и дополнительный подтекст, так как четыре года назад Дональд Трамп отказал в аналогичной встрече действующему лидеру США Джо Байдену.

Дарья Нарыкова
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