Мелания Трамп отклонила приглашение на встречу с Джилл Байден в Белом доме

Супруга одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа — Мелания — отклонила приглашение на встречу в Белом доме с действующей первой леди Джилл Байден. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление на сотрудников Белого дома.

«Миссис Трамп не будет присутствовать на встрече в Белом доме», — указано в сообщении.

Авторы материала уточнили, что таким образом супруга Трампа нарушает сложившуюся на протяжении многих лет традицию, согласно которой будущая первая леди США встречается с супругой действующего лидера. Этот шаг символизирует процесс передачи власти, отметили авторы статьи. Тем временем Джилл Байден передала будущему американскому лидеру письмо с поздравлениями для его жены, написанное от руки.