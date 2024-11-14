Госдума во II чтении приняла проект федерального бюджета на 2025–2027 годы

В четверг на заседании Государственная Дума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета Российской Федерации на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом говорится на сайте ГД.

Поступления составят 40 триллионов 296,1 миллиарда рублей в 2025 году, что соответствует 18,8% ВВП. В 2026-м доходы прогнозируются на уровне 41 триллиона 840,9 миллиарда рублей, что составляет 18,1% ВВП. В 2027 году ожидается рост до 43 триллионов 154,2 млрд рублей, что эквивалентно 17,4% ВВП.

Ожидается, что объём доходов от нефтегазового сектора в 2025 году составит 10 трлн 936,4 млрд руб. (5,1% от ВВП), в 2026 году — 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% от ВВП), а в 2027 году — 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% от ВВП). Доходы из других источников, не связанных с нефтегазом, в 2025 году прогнозируются на уровне 29 трлн 359,7 млрд руб. (13,7% от ВВП), в 2026 году — 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% от ВВП), и в 2027 году — 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% от ВВП).

Расходы на 2025 год составят 41 трлн 469,5 млрд руб., что соответствует 19,3% ВВП. В 2026 году они будут на уровне 44 трлн 022,2 млрд руб., или 19,1% ВВП. К 2027-му планируется увеличение расходов до 45 трлн 915,6 млрд руб., что составит 18,5% ВВП. Дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 1 трлн 173,4 млрд руб. в 2025 году, увеличится до 2 трлн 181,2 млрд руб. в 2026 году и достигнет 2 трлн 761,4 млрд руб. в 2027 году.

В 2025 году объём ВВП составит 214 трлн 575 млрд рублей, что означает рост на 2,5%. В 2026 году эта цифра увеличится до 230 трлн 568 млрд рублей, что соответствует росту на 2,6%. В 2027 году объём ВВП достигнет 248 трлн 313 млрд рублей, увеличившись на 2,8%. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2026-го составит 29 трлн 385,6 млрд рублей, на 1 января 2027 года — 34 трлн 046,2 млрд рублей, а на 1 января следующего года — 39 трлн 004,8 млрд рублей.

Максимальный объём государственного внешнего долга на 1 января 2026 года составит $61,1 млрд (55,5 млрд евро), на 1 января 2027 года — $59,2 млрд (53,4 млрд евро), а на 1 января 2028 года — $56,5 млрд (50,9 млрд евро). Прогнозируемый уровень инфляции: 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 и 2027 годах. Ожидаемый объём Фонда национального благосостояния на начало года: в 2025 году — 11 трлн 055 млрд рублей (5,2% ВВП); в 2026 году — 12 трлн 883,5 млрд рублей (5,6% ВВП); в 2027 году — 14 трлн 927,1 млрд рублей (6% ВВП).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что в бюджете выделены средства для усиления обороноспособности страны, поддержки технологической независимости России, основных экономических отраслей и развития регионов. Он также отметил, что будет проводиться контроль за тем, насколько эффективно используются многочисленные введённые льготы и преференции.

Председатель ГД также отметил, что из бюджета предлагают направить дополнительные ресурсы на улучшение автомобильных дорог регионального значения и развитие сельских территорий. Кроме того, он подчеркнул важность увеличения финансирования прикладной науки, включая расширение программы создания сети научно-производственных центров для испытаний и развития технологий в области беспилотных авиационных систем.