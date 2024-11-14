Башкирский танцор из ролика «Сенокос – Зианчура» стал участником СВО

Танцор Самат Азнабаев из Башкирии, известный по видео «Сенокос – Зианчура», присоединился к СВО как доброволец, заключив контракт с Министерством обороны. Тот самый танцевальный ролик быстро разлетелся по Сети, его даже приглашали на Первый канал.

«У него шестеро детей, прекрасная семья. Несмотря на свой возраст, Самат Азнабаев принял мужественное решение и встал на защиту Родины. Из деревни Башкирская Ургинка многие парни отважно бьются с врагом. Мы с ними держим связь и стараемся максимально поддерживать», — рассказал секретарь совета администрации Зианчуринского района Рамиль Мурзабулатов, передаёт «Учалинская газета».