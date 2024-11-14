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Регион
14 ноября, 15:15

Едва живого 17-летного подростка вытащили из ямы с кипятком в Омске

В Омске подросток провалился в яму с кипятком и сильно ошпарил ногу

В Омске 17-летний подросток случайно провалился в яму с кипятком, его доставили в больницу с ожогом ноги. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Мальчик провалился в яму с кипятком в Омске. Видео © VK / Прокуратура Омской области.

«Поводом для проведения проверки послужили сообщения социальных сетей о том, что 17-летний подросток провалился в яму с кипятком вблизи дома 193 на ул. 10 лет Октября и получил ожог ноги. В настоящее время пострадавший находится в больнице», — говорится в тексте.

Сейчас следствию предстоит выяснить степень вины местных властей и коммунальщиков, которые допустили огромный провал в месте, где проходят трубы с горячей водой. Также решается вопрос о получении мальчиком моральной компенсации за причинённый вред.

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Ранее сообщалось, что челябинские хирурги извлекли крупный металлический крюк из желудка 8-месячного ребёнка. Его привезли в городскую больницу встревоженные родители, которые думали, что сын проглотил колпачок от ручки.

Обложка ©

VK / Прокуратура Омской области

Татьяна Миссуми
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