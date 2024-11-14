Едва живого 17-летного подростка вытащили из ямы с кипятком в Омске

В Омске 17-летний подросток случайно провалился в яму с кипятком, его доставили в больницу с ожогом ноги. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Мальчик провалился в яму с кипятком в Омске. Видео © VK / Прокуратура Омской области.

«Поводом для проведения проверки послужили сообщения социальных сетей о том, что 17-летний подросток провалился в яму с кипятком вблизи дома 193 на ул. 10 лет Октября и получил ожог ноги. В настоящее время пострадавший находится в больнице», — говорится в тексте.

Сейчас следствию предстоит выяснить степень вины местных властей и коммунальщиков, которые допустили огромный провал в месте, где проходят трубы с горячей водой. Также решается вопрос о получении мальчиком моральной компенсации за причинённый вред.