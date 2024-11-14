МИД РФ указал Гросси на его место после слов о заморозке конфликта на Украине

В МИД РФ заявили, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал недопустимые заявления о возможной заморозке конфликта на Украине. В министерстве обратили внимание на то, что в интервью немецкому новостному агентству «Дойче Прессе-Агентур» он сделал неприемлемые замечания, которые не касаются его компетенций.

«В частности, он пустился в рассуждения о том, что упомянутые представители будут находиться на этой станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта. Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берётся судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно выходит за рамки его полномочий», — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что специалисты МАГАТЭ будут находиться на Запорожской атомной электростанции только до тех пор, пока Россия сочтёт их присутствие оправданным. Они отметили, что эксперты находятся на станции по просьбе генерального директора агентства и с согласия российского правительства.