Генсек МАГАТЭ анонсировал новый визит в Россию

В ближайшие месяцы глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси нанесёт визит в Россию. Об этом он заявил во время 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

«Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой. Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи. Я точно не знаю, но в ближайшие несколько месяцев я уверен, я буду там», — сказал он, передаёт ТАСС.