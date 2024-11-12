Генсек МАГАТЭ анонсировал новый визит в Россию
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что в ближайшие месяцы нанесёт визит в Россию
В ближайшие месяцы глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси нанесёт визит в Россию. Об этом он заявил во время 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.
«Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой. Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи. Я точно не знаю, но в ближайшие несколько месяцев я уверен, я буду там», — сказал он, передаёт ТАСС.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий делал заявление о попытках украинской армии атаковать город Энергодар при помощи дронов. Он также сообщил, что некоторые БПЛА атакуют и береговую линию, в непосредственной близости от которой расположена ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на наивысший уровень опасности на станции.
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