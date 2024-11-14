Плевал на них: В Раде обвинили Зеленского в нарушении украинских законов

Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины. С. 2019 года он никак не отреагировал почти на 50 принятых парламентом законов, заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«По конституции у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать [наложить вето] принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму. Количество проигнорированных [Зеленским] законов достигло критических масштабов: не подписаны и не ветированы более трёх десятков законов, принятые депутатами с 24 февраля 2022 года», — написала нардеп в телеграм-канале.

Геращенко пояснила, что всего Зеленский не подписал и не наложил вето на 47 законов, которые были приняты парламентом. По словам депутата, авторами 37 из них являются парламентарии, восьми — Правительство. Кроме того, два закона были инициированы самим Зеленским.