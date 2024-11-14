Плевал на них: В Раде обвинили Зеленского в нарушении украинских законов
Нардеп Геращенко заявила, что Зеленский нарушил Конституцию Украины
Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины. С. 2019 года он никак не отреагировал почти на 50 принятых парламентом законов, заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.
«По конституции у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать [наложить вето] принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму. Количество проигнорированных [Зеленским] законов достигло критических масштабов: не подписаны и не ветированы более трёх десятков законов, принятые депутатами с 24 февраля 2022 года», — написала нардеп в телеграм-канале.
Геращенко пояснила, что всего Зеленский не подписал и не наложил вето на 47 законов, которые были приняты парламентом. По словам депутата, авторами 37 из них являются парламентарии, восьми — Правительство. Кроме того, два закона были инициированы самим Зеленским.
А ранее Life.ru сообщал, что с сайта Верховной Рады исчез законопроект об объявлении Украиной состояния войны. По словам нардепа Александра Дубинского, он поручил направить спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку простой запрос, куда же пропал тот самый законопроект.
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