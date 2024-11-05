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Регион
5 ноября, 20:44

В офисе Зеленского пролили свет на будущее скандального «закона о дровах»

В офисе Зеленского заявили, что скандальный «закон о дровах» подписан не будет

Скандальный «закон о дровах», который предусматривает ужесточение их хранения на Украине, подписан не будет. Об этом заявил BBC советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

«Зеленский не подпишет «закон о дровах», — рассказал чиновник, без уточнения других деталей.

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Ранее на Украине предложили ввести запрет на хранение древесины без документов об их происхождении. За хранение дров без сертификата в некоторых случаях предусматривается даже уголовное наказание. Также МВД Украины планирует ввести закон о тотальной слежке за гражданами при помощи оцифрованного образа лица.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Оксана Попова
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