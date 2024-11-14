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Регион
14 ноября, 16:50

Стрелявший в мать и ребёнка на детской площадке в Москве неадекват получил 1,5 года колонии

Осуждён мужчина, стрелявший по матери с ребёнком на детской площадке в Москве

Оружие, которое нашли у подозреваемого. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Оружие, которое нашли у подозреваемого. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Суд приговорил к исправительной колонии мужчину, который летом 2024 года открыл стрельбу по матери и ребёнку на детской площадке в московском районе Восточное Дегунино. Как отметила пресс-служба московской Прокуратуры, он был признан виновным.

«С учётом позиции прокурора суд приговорил Чивилева к 1 году 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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Напомним, в Восточном Дергунине 40-летний мужчина из окна квартиры четвёртого этажа открыл огонь по детской площадке. Он ранил женщину и её трёхлетнюю дочку. В СК запросили, чтобы полиция передала материалы их ведомству.

Александра Мышляева
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