Стрелявший в мать и ребёнка на детской площадке в Москве неадекват получил 1,5 года колонии

Суд приговорил к исправительной колонии мужчину, который летом 2024 года открыл стрельбу по матери и ребёнку на детской площадке в московском районе Восточное Дегунино. Как отметила пресс-служба московской Прокуратуры, он был признан виновным.

«С учётом позиции прокурора суд приговорил Чивилева к 1 году 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что приговор в законную силу не вступил.