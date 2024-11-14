В Роскомнадзоре напомнили о ежегодной проверке устойчивости Рунета

Ежегодно Роскомнадзор проводит учения, чтобы подтвердить готовность Рунета обеспечивать доступность ключевых сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия. Подобные проверки не затрагивают доступ в сеть российских пользователей.

«Проверки не затрагивают доступ в сеть Интернет российских пользователей. Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети Интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор призвал отказаться от использования сервиса CDN CloudFlare и перейти на отечественные CDN-сервисы, которые гарантируют безопасное функционирование ресурсов, а также защиту от кибератак. Как отметили в пресс-службе, Национальная система противодействия DDoS-атакам может обеспечить защиту от таких угроз.