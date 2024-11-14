Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 16:00

В Роскомнадзоре напомнили о ежегодной проверке устойчивости Рунета

Ежегодно Роскомнадзор проводит учения, чтобы подтвердить готовность Рунета обеспечивать доступность ключевых сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия. Подобные проверки не затрагивают доступ в сеть российских пользователей.

«Проверки не затрагивают доступ в сеть Интернет российских пользователей. Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети Интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», — сообщили в пресс-службе.

Стриминговый сервис Twitch продолжает игнорировать требования Роскомнадзора
Стриминговый сервис Twitch продолжает игнорировать требования Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор призвал отказаться от использования сервиса CDN CloudFlare и перейти на отечественные CDN-сервисы, которые гарантируют безопасное функционирование ресурсов, а также защиту от кибератак. Как отметили в пресс-службе, Национальная система противодействия DDoS-атакам может обеспечить защиту от таких угроз.

Обложка ©

Freepik/drobotdean

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar