Роскомнадзор призвал отказаться от использования сервиса CDN CloudFlare

Роскомнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от использования CDN-сервиса CloudFlare и перейти на отечественные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) у себя на сайте.

«Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH. Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещённой в России информации», — говорится в сообщении РКН.