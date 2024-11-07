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Регион
7 ноября, 10:34

Роскомнадзор призвал отказаться от использования сервиса CDN CloudFlare

Роскомнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от использования CDN-сервиса CloudFlare и перейти на отечественные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) у себя на сайте.

«Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH. Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещённой в России информации», — говорится в сообщении РКН.

Роскомнадзор порекомендовал гражданам отключить расширения или воспользоваться отечественными CDN-сервисами, которые гарантируют безопасное функционирование ресурсов, а также защиту от кибератак. Как отметили в пресс-службе, Национальная система противодействия DDoS-атакам может обеспечить защиту от таких угроз.

Роскомнадзор намерен заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
Роскомнадзор намерен заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев

Ранее Life.ru сообщал, что с начала года Роскомнадзор заблокировал уже 197 вредоносных VPN-сервисов. Напомним, с 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию VPN в России. При этом в Госдуме неоднократно отмечали, что введение полного запрета на использование таких сервисов не планируется.

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Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Александра Мышляева
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