В Финляндии около 20 призывников получили травмы на учениях у границы с РФ

В Финляндии около 20 призывников пострадали, участвуя в военных учениях у границы с Россией. Местная полиция начала проверку. Об инциденте сообщили в Лапландском пограничном управлении.

По данным правоохранителей, 17 призывников направлялись к месту учений, но попали в дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших госпитализировали в медицинский центр в посёлке Ивало, у большинства зафиксированы лёгкие увечья. Не получившие травм бойцы продолжат тренироваться на полигоне, подчеркнули в руководстве военной части.

«Лапландское пограничное управление отнеслось к происшествию с высокой степенью серьёзности. Департамент полиции Лапландии расследует происшествие как угрожающее безопасности дорожного движения и как служебное правонарушение», — говорится в заявлении пограничного управления.

По данным финских СМИ, пострадавших гораздо больше — 23 призывника. Они двигались в гусеничном грузовике пограничной службы, водитель которого не справился с управлением, и транспорт занесло в кювет, где он завалился на бок. Журналисты уверены, что командование военной части намерено не сообщило, что пострадавших больше, так как грузовик рассчитан только на 17 человек, а значит, перегруз мог стать причиной ДТП.