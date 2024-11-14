Синдром Ди Каприо: Раскрыты причины тяги зрелых мужчин к молоденьким девушкам

Не только Леонардо Ди Каприо славится своей любовью к молодым девушкам. Такие мужчины, которые ищут отношений лишь с теми, кому нет ещё и 25 лет, есть в том числе и в России. По мнению сексолога и практикующего психолога Александры Миллер, молодые девушки привлекают в первую очередь своей лёгкостью, наивностью и позитивным настроем на жизнь.

При этом с такими девушками зрелым мужчинам бывает просто не о чем поговорить. В силу своего маленького опыта 20-летние не могут в отличие от 30-летних поддержать многие темы для разговора. В результате отношения с ними быстро становятся скучными, поэтому многие мужчины часто меняют молодых партнёрш, и Ди Каприо тому подтверждение.

«Если мы рассматриваем отношения с точки зрения Юнга и говорим о женщине-музе, она должна быть всесторонне развита, эрудированна, обладать определённым жизненным опытом потому, что если человеку нечем поделиться, если он пустой внутри, то, к сожалению, на одном сексе и позитиве далеко не уедешь», — отметила Миллер в беседе с Инфо24.

По словам психолога, у женщин после 25 лет более широкий кругозор и большой опыт. Зачастую они знают, как сглаживать острые углы, и не устраивают скандалы из ревности, как это делают девушки 18–20 лет из-за юношеского максимализма. Некоторым зрелым мужчинам может не хватать этих итальянских страстей, поэтому они выбирают партнёрш помоложе.

«Поэтому в любом возрасте есть как плюсы, так и минусы», — подытожила Александра Миллер.