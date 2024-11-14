«Фейк и желтуха»: Башаров высказался о побеге дочери из-за своего пьянства
Башаров опроверг слухи о том, что его дочь сбежала из дома из-за пьянства отца
Марат Башаров. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
На днях в Сети появилась информация о том, что 20-летняя дочь Марата Башарова Амели назвала отца пьяницей. Девушка «опубликовала» в соцсетях откровенное признание, что была вынуждена убежать из дома в снегопад. Не все пользователи поверили, что автором поста была Амели. Сам же ведущий шоу «Битва экстрасенсов» заявил, что распространившаяся информация — ложь. А вот его дочь тем временем на связь не выходит и не торопится опровергать информацию о тяжёлой ситуации в семье.
«Это всё фейк и желтуха! Моя дочь со мной и никуда не бежала! Сейчас мы вернулись с ней с гастролей с новым спектаклем», — поделился Башаров с Super.
Актёр всегда отличался лихим нравом: ранее ему грозил арест на 15 суток из-за безумного количества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — они исчисляются сотнями. В частности, в 2024 году за Башаровым зафиксировали 308 нарушений, за прошлый год он получил 258 штрафов, а в 2022 — 52. В основном артист нарушает скоростной режим или не соблюдает требования дорожных знаков и разметки.