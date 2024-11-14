Бешеный байкер искалечил молодожёнов на Бали, теперь с них требуют миллион за лечение

Байкер выехал на встречную полосу на дороге на Бали и врезался в мопед, на котором передвигались молодожёны из России. Как сообщает SHOT, теперь местные врачи не выпускают семью из больниц и требуют с них миллион рублей за необходимые операции.

Молодожёны из России, которые пострадали на Бали. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, 23-летняя Катя и 25-летний Давид прилетели на Бали 25 октября, чтобы отметить медовый месяц. В среду, 13 ноября, парочка арендовала мопед и отправилась кататься по острову. По пути им на встречку вылетел мотоциклист, который сбил молодых на полной скорости.

Молодожёны из России в больницах на Бали. Коллаж © SHOT

Мотоциклист не пострадал, а вот супруги искалечены. У девушки сломаны несколько костей стопы и палец на ноге, у парня — голень. Пострадавшие отметили, что бригада скорой помощи приехала к ним только через 40 минут. В результате их оставили в коридоре больницы, где они пролежали свыше семи часов без помощи врачей.

Врач осмотрел молодожёнов и выяснилось, что каждому из них требуется срочная операция. Парня разлучили с новоиспечённой женой и увезли в другую больницу. В итоге пару прооперировали, теперь с них требуют около одного миллиона рублей за лечение — в 624 тысячи рублей обошлась операция Давида, в 312 тысяч рублей — Кати.