Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 16:25

15 человек погибли и 16 пострадали в результате израильского удара по Дамаску

Министерство обороны Сирии заявило, что в результате израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске погибли 15 человек, ещё 16 мирных жителей пострадали. В ведомстве подчеркнули, что среди жертв есть женщины и дети. Кроме того, значительный материальный ущерб причинён инфрастуктуре.

«Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению ещё 16 граждан», — говорится в сообщении.

При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли свыше 30 человек, в том числе 13 детей

Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль нанёс удар по юго-восточному пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб. В результате погибли шесть человек. Атака пришлась по многоэтажному жилому дому, Также сообщалось о 25 раненых, некоторые из них поступили в больницы в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Telegram / القدرات العسكرية السورية

Александра Мышляева
  • Новости
  • Израиль
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar