15 человек погибли и 16 пострадали в результате израильского удара по Дамаску

Министерство обороны Сирии заявило, что в результате израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске погибли 15 человек, ещё 16 мирных жителей пострадали. В ведомстве подчеркнули, что среди жертв есть женщины и дети. Кроме того, значительный материальный ущерб причинён инфрастуктуре.

«Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению ещё 16 граждан», — говорится в сообщении.