15 человек погибли и 16 пострадали в результате израильского удара по Дамаску
Министерство обороны Сирии заявило, что в результате израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске погибли 15 человек, ещё 16 мирных жителей пострадали. В ведомстве подчеркнули, что среди жертв есть женщины и дети. Кроме того, значительный материальный ущерб причинён инфрастуктуре.
«Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению ещё 16 граждан», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль нанёс удар по юго-восточному пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб. В результате погибли шесть человек. Атака пришлась по многоэтажному жилому дому, Также сообщалось о 25 раненых, некоторые из них поступили в больницы в тяжёлом состоянии.
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