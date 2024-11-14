В Швеции у министра обнаружили «бананофобию»

Шведский министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг запретила проносить бананы на мероприятия, в которых она участвует. Об этом сообщает газета Expressen.

«Министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает «самой странной в мире фобией» [из-за] бананов. «Бананофобия» вынуждает коллег Брандберг принимать меры ради неё. Сотрудники заранее удостоверяются, что в местах, которые посетит министр, нет бананов. Они утверждают, что это «сильная аллергия», — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что министр уже сообщала о своей «фобии» в соцсетях. Журналисты газеты также ознакомились с электронной перепиской сотрудников министра. В одном из писем, в частности, помощники писали запрос с просьбой убрать бананы в помещении перед встречей со спикером парламента. Также там требовали, чтобы не было даже следов от этих фруктов.

Такая же ситуация возникла, когда шведского министра пригласили на «VIP-ланч» в судебное агентство. По информации газеты, несмотря на то, что Брандберг не имеет аллергии, министр отказывается комментировать логику своих требований. Пи этом Брандберг подтвердила, что получает «профессиональную помощь» для борьбы с «банановой фобией».

