Суд заочно арестовал публициста Стомахина за фейки об Армии России

В Москве суд вынес решение о заочном аресте сроком на два месяца публициста Бориса Стомахина, который подозревается в распространении фейков об Армии России. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд в столице арестовал заочно публициста Бориса Стомахина за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации <...> на срок два месяца 00 суток с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», — уточняется в тексте.

Ранее МВД РФ уже объявляло Стомахина в международный розыск. Публицист имеет огромный «послужной» список преступных деяний. С 2007 года против него заводили дела за призывы к терроризму, экстремизм, оправдание терактов, участие в нежелательной организации, а весной это года в отношении его началось расследование по факту публикаций ложной информации о ВС РФ.