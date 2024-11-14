В НАТО всерьёз уверены, что Путин согласится пойти на уступки по Украине
Бывший замгенсекретаря НАТО: Россия может пойти на три уступки Трампу
Бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Россия может уступить будущему президенту США Дональду Трампу по крайней мере в трёх вопросах. Первый момент заключается в формулировке, которую можно использовать для прекращения огня на Украине. По мнению Геттемюллер, за основу можно взять описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны: территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от её восточных регионов не считалось постоянным.
«Хотя раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный», — сообщила бывший замгенсекретаря The Financial Times.
Вторая уступка — это предложение России допустить вступление Украины в НАТО, которое не будет «отложено на неопределённый срок», а будет «проработано в течение неопределённого периода». По словам Геттемюллер, эти процессы всегда медленные, и никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, поскольку Украине будет сложно выполнить требования ЕС и НАТО.
Последняя уступка заключается в готовности РФ возобновить переговоры по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. В отношении Трампа экс-замгенсекретаря НАТО ожидает, что мир на Украине и новое ядерное соглашение укрепят его репутацию миротворца и главного организатора сделок.
«Важно, чтобы Трамп убедился, что он не окажется в проигрыше во время переговоров с Путиным по Украине. Он должен знать, что Путин будет готов пойти на некоторые уступки, тщательно продуманные, чтобы сохранить лицо — своё, Трампа и Зеленского тоже. Никому не нужно выходить из этой войны с сокрушительным поражением», — заявила Роуз.
Ранее кандидат на пост советника по национальной безопасности сообщил, что Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева. Уолтц также подчеркнул, что именно он будет определять основы американской внешней политики.
ТАСС / АР / Evan Vucci