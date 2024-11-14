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14 ноября, 17:27

В НАТО всерьёз уверены, что Путин согласится пойти на уступки по Украине

Бывший замгенсекретаря НАТО: Россия может пойти на три уступки Трампу

Бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Россия может уступить будущему президенту США Дональду Трампу по крайней мере в трёх вопросах. Первый момент заключается в формулировке, которую можно использовать для прекращения огня на Украине. По мнению Геттемюллер, за основу можно взять описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны: территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от её восточных регионов не считалось постоянным.

«Хотя раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный», — сообщила бывший замгенсекретаря The Financial Times.

Вторая уступка — это предложение России допустить вступление Украины в НАТО, которое не будет «отложено на неопределённый срок», а будет «проработано в течение неопределённого периода». По словам Геттемюллер, эти процессы всегда медленные, и никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, поскольку Украине будет сложно выполнить требования ЕС и НАТО.

Последняя уступка заключается в готовности РФ возобновить переговоры по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. В отношении Трампа экс-замгенсекретаря НАТО ожидает, что мир на Украине и новое ядерное соглашение укрепят его репутацию миротворца и главного организатора сделок.

«Важно, чтобы Трамп убедился, что он не окажется в проигрыше во время переговоров с Путиным по Украине. Он должен знать, что Путин будет готов пойти на некоторые уступки, тщательно продуманные, чтобы сохранить лицо — своё, Трампа и Зеленского тоже. Никому не нужно выходить из этой войны с сокрушительным поражением», — заявила Роуз.

Ещё один ставленник Трампа обещал навязать «мир силой»
Ещё один ставленник Трампа обещал навязать «мир силой»

Ранее кандидат на пост советника по национальной безопасности сообщил, что Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева. Уолтц также подчеркнул, что именно он будет определять основы американской внешней политики.

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ТАСС / АР / Evan Vucci

Алена Пенчугина
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