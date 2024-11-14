Бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Россия может уступить будущему президенту США Дональду Трампу по крайней мере в трёх вопросах. Первый момент заключается в формулировке, которую можно использовать для прекращения огня на Украине. По мнению Геттемюллер, за основу можно взять описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны: территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от её восточных регионов не считалось постоянным.

«Хотя раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный», — сообщила бывший замгенсекретаря The Financial Times.

Вторая уступка — это предложение России допустить вступление Украины в НАТО, которое не будет «отложено на неопределённый срок», а будет «проработано в течение неопределённого периода». По словам Геттемюллер, эти процессы всегда медленные, и никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, поскольку Украине будет сложно выполнить требования ЕС и НАТО.

Последняя уступка заключается в готовности РФ возобновить переговоры по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. В отношении Трампа экс-замгенсекретаря НАТО ожидает, что мир на Украине и новое ядерное соглашение укрепят его репутацию миротворца и главного организатора сделок.