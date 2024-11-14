На 51-м году жизни скончался клавишник группы Tuatha de Danan Эдгард Бритто

На 51-м году жизни умер клавишник бразильской фолк-метал группы Tuatha de Danan Эдгард Бритто. Об этом сообщает портал Roadie Crew со ссылкой на заявления коллег артиста. Причина и обстоятельства смерти пока неизвестны.

«Он создал сказочную атмосферу, фантастические соло и темы, на которые способен только тот, кто родился в один день с Моцартом. Это невосполнимая утрата не только для музыки, рока и металла, мир теряет просветлённое существо», — поделились участники группы.

Бритто играл в Tuatha de Danan с 2003 года, записав четыре пластинки — включая их последнюю на сегодня. Клавишник также играл в Braia, сайд-проекте фронтмена Tuatha Бруно Майи, группах Kernunna и Mr. Wizard.