Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры

Владелец квартиры в Лобне обнаружил у себя под полом противопехотную мину. Об этом сообщила мэр города Анна Кротова.

«В 17.48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала она в своём телеграм канале.

Градоначальник сообщила, что из здания эвакуировали 38 человек, включая 5 детей. На базе культурного центра «Луговая» организован пункт временного размещения. Территория вокруг места происшествия ограждена, движение транспорта перекрыто, на месте работают сапёры.