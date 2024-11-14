Житель Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры
В Лобне эвакуировали многоэтажный дом из-за мины под полом у одного из жильцов
Обложка © Telegram / Глава Лобни | Анна Кротова
Владелец квартиры в Лобне обнаружил у себя под полом противопехотную мину. Об этом сообщила мэр города Анна Кротова.
«В 17.48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала она в своём телеграм канале.
Градоначальник сообщила, что из здания эвакуировали 38 человек, включая 5 детей. На базе культурного центра «Луговая» организован пункт временного размещения. Территория вокруг места происшествия ограждена, движение транспорта перекрыто, на месте работают сапёры.
Ранее Life.ru сообщал, что при реставрационных работах в соборе Петра и Павла в Петергофе был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии, которые быстро обезвредили находку.