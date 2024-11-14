В России цены на молоко вернули на прежний уровень

Производители молочной продукции вернули цены на прежний уровень до завершения проверки ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения. Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры, отметив, что надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников.

«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. До завершения проверки переработчики продукции «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — заявили в ведомстве.