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Регион
14 ноября, 17:36

В России цены на молоко вернули на прежний уровень

Производители молока вернули цены на прежний уровень в ходе проверки

Производители молочной продукции вернули цены на прежний уровень до завершения проверки ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения. Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры, отметив, что надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников.

«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. До завершения проверки переработчики продукции «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — заявили в ведомстве.

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Напомним, ранее производитель питьевого молока «Вимм-билль-данн» повысил цены в России на 3,4%. Среди внешних факторов решения поднять стоимость товаров в компании назвали «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла. Тем временем в РФ спрос на молочную продукцию опережает темпы роста её производства в последние два года.

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Freepik

Алена Пенчугина
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