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Регион
14 ноября, 18:47

В Индии закроют начальные школы и запретят стройки из-за загрязнения воздуха

Власти национального столичного округа Дели, куда входит официальная столица Индии Нью-Дели, объявили о введении ряда ограничений из-за резкого загрязнения воздуха. В Дели запретили проводить строительные работы, сносить дома и ездить на некоторых транспортных средствах, сообщает Комиссия по управлению качеством воздуха (CAQM).

Там уточнили, что ограничения не коснутся строительных проектов, которые необходимы для «национальной безопасности и здравоохранения». Кроме того, власти запретят выезжать на дорогу транспортным средствам, которые не соответствуют нормам по выбросам. В городе в готовности находятся машины для подметания дорог, а также транспорт с водяными пушками для подавления пыли. Также школьников начальных классов переведут на дистанционный формат обучения с 15 ноября.

Медики призывают граждан оставаться в помещениях и не выходить на улицу рано утром и поздно вечером. По словам специалистов, в это время качество воздуха особенно плохое. Горожанам советуют надевать защитные маски во время выхода на улице при необходимости и пользоваться очистителями воздуха в помещениях.

В столице Индии индекс качества воздуха (ИКВ) превышает отметку в 400 пунктов уже на протяжении пары дней. В основном, загрязнение воздуха происходит после уборки урожая в соседних со столичным регионом штатах.

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А ранее Life.ru рассказывал, что Киев занял первое место по уровню загрязнения воздуха в мире. Индекс качества воздуха составляет 173 балла по шкале AQI. Украинский город даже опередил Каир и Джакарту.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / HARISH TYAGI

Дарья Нарыкова
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