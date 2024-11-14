В Индии закроют начальные школы и запретят стройки из-за загрязнения воздуха

Власти национального столичного округа Дели, куда входит официальная столица Индии Нью-Дели, объявили о введении ряда ограничений из-за резкого загрязнения воздуха. В Дели запретили проводить строительные работы, сносить дома и ездить на некоторых транспортных средствах, сообщает Комиссия по управлению качеством воздуха (CAQM).

Там уточнили, что ограничения не коснутся строительных проектов, которые необходимы для «национальной безопасности и здравоохранения». Кроме того, власти запретят выезжать на дорогу транспортным средствам, которые не соответствуют нормам по выбросам. В городе в готовности находятся машины для подметания дорог, а также транспорт с водяными пушками для подавления пыли. Также школьников начальных классов переведут на дистанционный формат обучения с 15 ноября.

Медики призывают граждан оставаться в помещениях и не выходить на улицу рано утром и поздно вечером. По словам специалистов, в это время качество воздуха особенно плохое. Горожанам советуют надевать защитные маски во время выхода на улице при необходимости и пользоваться очистителями воздуха в помещениях.

В столице Индии индекс качества воздуха (ИКВ) превышает отметку в 400 пунктов уже на протяжении пары дней. В основном, загрязнение воздуха происходит после уборки урожая в соседних со столичным регионом штатах.