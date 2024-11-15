Появилось первое видео штурма Купянска Российской армией

Появились первые кадры штурма Купянска Российской армией, их опубликовал SHOT. Реактивная система залпового огня работает по месту дислокации ВСУ, которые попытались оказать сопротивление ВС РФ у элеватора «Купянского комбикормового завода».

Наши подразделения разбили ПВД и продвинулись на 6,5 км вглубь. За сутки было отражено две контратаки ВСУ, потери украинской армии превысили 50 человек.

Подразделения ВС РФ продвинулись на 6,5 км вглубь на Купянском направлении. Видео © SHOT