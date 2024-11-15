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Регион
15 ноября, 05:03

Появилось первое видео штурма Купянска Российской армией

SHOT опубликовал первое видео штурма ВС РФ Купянска

Появились первые кадры штурма Купянска Российской армией, их опубликовал SHOT. Реактивная система залпового огня работает по месту дислокации ВСУ, которые попытались оказать сопротивление ВС РФ у элеватора «Купянского комбикормового завода».

Наши подразделения разбили ПВД и продвинулись на 6,5 км вглубь. За сутки было отражено две контратаки ВСУ, потери украинской армии превысили 50 человек.

Подразделения ВС РФ продвинулись на 6,5 км вглубь на Купянском направлении. Видео © SHOT

ВСУ, берегитесь: Российские военные закрепляются на окраинах Купянска
ВСУ, берегитесь: Российские военные закрепляются на окраинах Купянска

Ранее Life.ru сообщил, что ВС РФ продолжают успешно штурмовать город Купянск в Харьковской области, ещё три опорных пункта противника были захвачены нашими десантниками. В ходе штурма уничтожены две украинские гаубицы Д-30 и до семи вражеских миномётных расчетов. Число ликвидированного личного состава ВСУ колеблется от 30 до 50.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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