Появилось первое видео штурма Купянска Российской армией
SHOT опубликовал первое видео штурма ВС РФ Купянска
Появились первые кадры штурма Купянска Российской армией, их опубликовал SHOT. Реактивная система залпового огня работает по месту дислокации ВСУ, которые попытались оказать сопротивление ВС РФ у элеватора «Купянского комбикормового завода».
Наши подразделения разбили ПВД и продвинулись на 6,5 км вглубь. За сутки было отражено две контратаки ВСУ, потери украинской армии превысили 50 человек.
Подразделения ВС РФ продвинулись на 6,5 км вглубь на Купянском направлении. Видео © SHOT
Ранее Life.ru сообщил, что ВС РФ продолжают успешно штурмовать город Купянск в Харьковской области, ещё три опорных пункта противника были захвачены нашими десантниками. В ходе штурма уничтожены две украинские гаубицы Д-30 и до семи вражеских миномётных расчетов. Число ликвидированного личного состава ВСУ колеблется от 30 до 50.
SHOT