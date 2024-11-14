ВСУ, берегитесь: Российские военные закрепляются на окраинах Купянска

Российские войска укрепляют свои позиции на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, продолжаются наступательные действия в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города, и существует вероятность, что значительная группировка ВСУ может попасть в полукольцо.