ВСУ, берегитесь: Российские военные закрепляются на окраинах Купянска
Ганчев: Группировка ВСУ может оказаться в полукотле ВС РФ под Купянском
Российские войска укрепляют свои позиции на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
По его словам, продолжаются наступательные действия в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города, и существует вероятность, что значительная группировка ВСУ может попасть в полукольцо.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли первый опорный пункт в Купянске. Десант шестой армии России с бронемашинами и поддержкой танков успешно захватил объект. Этот опорный пункт в Харьковской области раньше использовался для передачи данных о продвижении российских военных на данном направлении. Позже появилось видео, как колонны техники ВС РФ с десантом «красиво» вошли в Купянск.
Telegram / Минобороны России