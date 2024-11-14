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Регион
14 ноября, 14:23

ВСУ, берегитесь: Российские военные закрепляются на окраинах Купянска

Ганчев: Группировка ВСУ может оказаться в полукотле ВС РФ под Купянском

Российские войска укрепляют свои позиции на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, продолжаются наступательные действия в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города, и существует вероятность, что значительная группировка ВСУ может попасть в полукольцо.

Российские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области
Российские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли первый опорный пункт в Купянске. Десант шестой армии России с бронемашинами и поддержкой танков успешно захватил объект. Этот опорный пункт в Харьковской области раньше использовался для передачи данных о продвижении российских военных на данном направлении. Позже появилось видео, как колонны техники ВС РФ с десантом «красиво» вошли в Купянск.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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