Российские войска взяли ещё три опорника ВСУ при штурме Купянска

Российские военнослужащие массированно обстреляли позиции ВСУ, после чего приступили к взятию опорников. В ходе штурма уничтожены две украинские гаубицы Д-30 и до семи вражеских миномётных расчетов. Число ликвидированного личного состава ВСУ колеблется от 30 до 50. Все они числились в 116 ОМБр и 14 ОМБр.