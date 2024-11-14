Российские войска взяли ещё три опорника ВСУ при штурме Купянска
Российские войска продолжают успешно штурмовать город Купянск в Харьковской области, ещё три опорных пункта противника захвачены нашими десантниками. Информацией делится SHOT.
Российские военнослужащие массированно обстреляли позиции ВСУ, после чего приступили к взятию опорников. В ходе штурма уничтожены две украинские гаубицы Д-30 и до семи вражеских миномётных расчетов. Число ликвидированного личного состава ВСУ колеблется от 30 до 50. Все они числились в 116 ОМБр и 14 ОМБр.
Ранее сообщалось, что утром 14 ноября ВС РФ взяли первый опорный пункт в Купянске. Десант шестой армии России с бронемашинами и поддержкой танков успешно захватил объект. Позже появилось видео, как колонны техники ВС РФ с десантом красиво вошли в город. Российские солдаты закрепились на окраинах Купянска с целью дальнейшего броска.
ТАСС / Александр Река