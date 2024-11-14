«Земледелие» за минуты заминировало тыл бегущего гарнизона ВСУ и сорвало ротацию
«Земледелие» ВС РФ удалённо заминировало тыл ВСУ на Купянском направлении
«Земледелие». Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские войска «Западной» группировки использовали систему «Земледелие», чтобы дистанционно заминировать позиции украинской армии на Купянском направлении. В итоге ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
Боевая работа системы «Земледелие». Видео © Telegram / Минобороны России
«Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью системы «Земледелие» удалённо заминировали тыловой район ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, тем самым сорвали ротацию подразделений противника», — рассказали в министерстве.
«Земледелие» может за минуты создать минное поле любой сложности на расстоянии от 5 до 15 километров. Она запускает снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданной местности. Как отмечал обозреватель западного издания 19FortyFive Себастьен Роблин, эти системы являются одной из причин, по которой ВСУ не могут организованно наступать.
Ранее в Минобороны России рассказали, что колонна российской техники заехала в город Купянск Харьковской области. Тогда сообщалось, что высадившийся отряд даже успел занять опорный пункт ВСУ, с которого украинские солдаты вели наблюдение.