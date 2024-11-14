«Земледелие» за минуты заминировало тыл бегущего гарнизона ВСУ и сорвало ротацию

Российские войска «Западной» группировки использовали систему «Земледелие», чтобы дистанционно заминировать позиции украинской армии на Купянском направлении. В итоге ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью системы «Земледелие» удалённо заминировали тыловой район ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, тем самым сорвали ротацию подразделений противника», — рассказали в министерстве.