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14 ноября, 14:05

«Земледелие» за минуты заминировало тыл бегущего гарнизона ВСУ и сорвало ротацию

«Земледелие» ВС РФ удалённо заминировало тыл ВСУ на Купянском направлении

«Земледелие». Обложка © Telegram / Минобороны России

«Земледелие». Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска «Западной» группировки использовали систему «Земледелие», чтобы дистанционно заминировать позиции украинской армии на Купянском направлении. В итоге ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

Боевая работа системы «Земледелие». Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью системы «Земледелие» удалённо заминировали тыловой район ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, тем самым сорвали ротацию подразделений противника», — рассказали в министерстве.

«Земледелие» может за минуты создать минное поле любой сложности на расстоянии от 5 до 15 километров. Она запускает снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданной местности. Как отмечал обозреватель западного издания 19FortyFive Себастьен Роблин, эти системы являются одной из причин, по которой ВСУ не могут организованно наступать.

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Ранее в Минобороны России рассказали, что колонна российской техники заехала в город Купянск Харьковской области. Тогда сообщалось, что высадившийся отряд даже успел занять опорный пункт ВСУ, с которого украинские солдаты вели наблюдение.

Владимир Озеров
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