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14 ноября, 11:12

Life.ru узнал от Картаполова о стремительном продвижении Армии России на 93-х направлениях

Картаполов заявил, что ВС РФ продвигаются вперёд на 93-х направлениях на СВО

Инициатива на всей линии фронта на СВО остаётся за российскими ВС. За последние сутки армии удалось продвинуться вперёд на 93-х направлениях. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал председатель комитета Госдумы VIII созыва по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов об успехах ВС РФ. Видео © Life.ru

«За прошедшие сутки — 93 направления (фронта), где мы продвинулись вперёд. Рано или поздно это всё равно должно было сказаться. Движение и успех под Купянском, которые мы с вами видим, — это результат давления на всех участках», — пояснил Картаполов.

Он добавил, что российские ВС непременно сумеют развить и далее своё преимущество, на других участках линии боевого соприкосновения. Наша армия, по сведениям Картаполова, по-прежнему владеет инициативой на всей линии фронта.

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Ранее Life.ru рассказывал, что колонны российской техники вошли в город Купянск Харьковской области. Там уже высадились полтора десятка военнослужащих, чтобы закрепиться в постройках в районе Сватовской улицы. ВС РФ уже удалось взять первый опорный пункт.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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