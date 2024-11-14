Life.ru узнал от Картаполова о стремительном продвижении Армии России на 93-х направлениях

Инициатива на всей линии фронта на СВО остаётся за российскими ВС. За последние сутки армии удалось продвинуться вперёд на 93-х направлениях. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал председатель комитета Госдумы VIII созыва по обороне Андрей Картаполов.

«За прошедшие сутки — 93 направления (фронта), где мы продвинулись вперёд. Рано или поздно это всё равно должно было сказаться. Движение и успех под Купянском, которые мы с вами видим, — это результат давления на всех участках», — пояснил Картаполов.