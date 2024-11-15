Актёра Кевина Костнера заподозрили в романе с девушкой на 40 лет его моложе

На вечеринке нью-йоркского издателя Джейсона Бинна голливудский актёр Кевин Костнер был замечен в компании девушки по имени Рейни Кастанедо, которая младше возлюбленного почти на 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление источника.

Папарацци уверены, что кинорежиссёр вступил в новые отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Артист через два месяца отпразднует 70-летие, а его новой девушке всего 30 лет. С бывшей супругой Кристин Баумгартнер у Костнера разница в возрасте была 20 лет. В браке у пары появились трое детей, но год назад они официально разошлись.