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14 ноября, 21:25

Актёра Кевина Костнера заподозрили в романе с девушкой на 40 лет его моложе

Кевин Костнер, а также актрисы Эбби Ли и Сиенна Миллер на Венецианском фестивале. Обложка © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Кевин Костнер, а также актрисы Эбби Ли и Сиенна Миллер на Венецианском фестивале. Обложка © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

На вечеринке нью-йоркского издателя Джейсона Бинна голливудский актёр Кевин Костнер был замечен в компании девушки по имени Рейни Кастанедо, которая младше возлюбленного почти на 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление источника.

Папарацци уверены, что кинорежиссёр вступил в новые отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Артист через два месяца отпразднует 70-летие, а его новой девушке всего 30 лет. С бывшей супругой Кристин Баумгартнер у Костнера разница в возрасте была 20 лет. В браке у пары появились трое детей, но год назад они официально разошлись.

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Алена Пенчугина
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