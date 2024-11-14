«Вынесли за ворота»: Лукашенко рассказал, почему оставил карьеру футболиста
Лукашенко рассказал, что ему пришлось оставить карьеру футболиста из-за травмы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в детстве занимался футболом. Он играл под 11-м номером слева и отличался мощной стартовой скоростью. Со временем будущий глава государства понял, что нужно действовать быстрее, и его перевели на правый фланг, присвоив 10-й номер.
«Я бежал, споткнулся, какая-то канава была там, и упал на левое колено на большой скорости. Меня сразу и вынесли за ворота. Никто меня не лечил. А потом прошло время и колено дало о себе знать. Вот такая трагедия у меня была в спорте», — рассказал Лукашенко, передаёт издание «Беларусь сегодня».
Лукашенко рассказал, что в детстве занимался футболом. Видео © Telegram / SB.BY Беларусь сегодня
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что государственная политика будет сосредоточена на улучшении доступности массового спорта. Он подчеркнул важность вовлечения как взрослых, так и детей в спортивные занятия. Несмотря на рост числа людей, занимающихся спортом регулярно, этого пока недостаточно.
Life.ru