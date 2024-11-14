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Регион
14 ноября, 20:31

В Краснодарском крае задержали мужчин, напавших с ножом на полицейских

Правоохранители задержали троих мужчин, устроивших беспорядок у детского сада в городе Горячий Ключ Краснодарского края. По словам очевидцев, один из них вёл себя агрессивно и был вооружён ножом. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы попытались остановить нарушителей, однако те игнорировали требования прекратить дебош. Во время разбирательства двое мужчин напали на одного из полицейских, а третий, вооружённый ножом, направился к нему. Сотрудник сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчина продолжил приближаться. В итоге патрульный был вынужден стрелять по ногам нападавшего.

Раненому оказали первую помощь и доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Двое других участников происшествия доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Материалы дела направлены в следственные органы.

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А ранее правоохранители в Лондоне сообщили о задержании мужчины у здания британского парламента. 34-летний гражданин имел при себе холодное оружие — ножи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Тимур Хингеев
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