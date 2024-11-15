«Мы доигрались»: Украинский военнослужащий раскрыл судьбу Купянска

Российская армия продолжает наступление на Купянск и может занять город. Такое мнение в беседе с изданием «Телеграф» выразил украинский военный Евгений Дикий.

«Мы доигрались до того, что бои уже идут в пригороде Купянска», — сказал Дикий.

Он отметил, что в условиях текущего конфликта главной надеждой для Украины остаётся полноценная мобилизация, без которой, по его мнению, трудно ожидать каких-то успехов.