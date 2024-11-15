«Мы доигрались»: Украинский военнослужащий раскрыл судьбу Купянска
«Телеграф»: На Украине заявили, что доигрались до боёв в пригороде Купянска
Российская армия продолжает наступление на Купянск и может занять город. Такое мнение в беседе с изданием «Телеграф» выразил украинский военный Евгений Дикий.
«Мы доигрались до того, что бои уже идут в пригороде Купянска», — сказал Дикий.
Он отметил, что в условиях текущего конфликта главной надеждой для Украины остаётся полноценная мобилизация, без которой, по его мнению, трудно ожидать каких-то успехов.
А ранее армия РФ взяла три опорника ВСУ при штурме Купянска. В ходе наступления уничтожены две украинские гаубицы Д-30 и до семи вражеских миномётных расчетов. Число ликвидированного личного состава ВСУ колеблется от 30 до 50. Все они числились в 116 ОМБр и 14 ОМБр.
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