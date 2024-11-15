Хинштейн заявил, что факультеты журналистики и филологии не объединят в вузах

Объединение факультетов журналистики и филологии в российских вузах не планируется. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн после выездного заседания IT-комитета, прошедшего в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице в Москве.

«Дискуссия о качестве подготовки журналистов. А также обсуждение идеи слияния направлений «филология» и «журналистика» в университетах. Сразу скажу: от этой идеи авторы отказались», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Одной из главных тем дискуссии стало качество обучения молодых журналистов, о котором откровенно высказывались представители крупнейших медиакомпаний. Менеджеры поделились своими ожиданиями и требованиями к выпускникам факультетов журналистики, акцентировав внимание на необходимости формирования профессиональных компетенций, соответствующих современным условиям работы в медиаиндустрии.

Представители деканатов журналистских факультетов обсудили с Министерством науки и высшего образования вопросы обновления стандартов подготовки студентов. Планируется, что они будут учитывать запросы отрасли и стремительно развивающиеся цифровые технологии, чтобы выпускники обладали практическими навыками работы с передовыми инструментами в медиа.