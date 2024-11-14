Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP. Обложка © X / ATP Tour
Российский теннисист Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине.
Медведеву нужна была победа в двух сетах над итальянцем Янником Синнером, но россиянин уступил в первом сете со счётом 3:6.
Итальянец обеспечил себе участие в плей-офф ещё до игры с Медведевым. Также в полуфинал пробился американец Тейлор Фриц.
Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев получил гадкое прозвище после уничтожения ракетки из-за поражения. Это произошло после игры с американцем Фрицем.