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Регион
14 ноября, 20:45

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP. Обложка © X / ATP Tour

Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP. Обложка © X / ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине.

Медведеву нужна была победа в двух сетах над итальянцем Янником Синнером, но россиянин уступил в первом сете со счётом 3:6.

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Итальянец обеспечил себе участие в плей-офф ещё до игры с Медведевым. Также в полуфинал пробился американец Тейлор Фриц.

Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев получил гадкое прозвище после уничтожения ракетки из-за поражения. Это произошло после игры с американцем Фрицем.

Артур Лапсаков
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