Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине.

Медведеву нужна была победа в двух сетах над итальянцем Янником Синнером, но россиянин уступил в первом сете со счётом 3:6.

Итальянец обеспечил себе участие в плей-офф ещё до игры с Медведевым. Также в полуфинал пробился американец Тейлор Фриц.