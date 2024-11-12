Российские теннисисты Медведев и Рублёв снялись для модного журнала Vogue
Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур в Турине незадолго до финала Nitto АТР (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв снялись для американского Vogue. Спортсмены вошли в состав лучшей восьмёрки по итогам года. Фотографии опубликованы на официальном сайте журнала.
Помимо фотосессии, Медведев и Рублёв приняли участие в интервью. Спортсмены поделились самым ярким впечателнием 2024 года.
По словам Медведева, главной изюминкой стал его день рождения, на котором собрались все его друзья и даже те, кто не знал друг друга. Спортсмен вообще не ожидал видеть всех в один день, но был очень приятно удивлён и счастлив.
Для Рублёва главным событием стало открытие фонда. Спортсмен организовал свой одноимённый фонд и рассказал Vogue, что вместе с командой поддерживает детей по всему миру, которые борются с критическими заболеваниями.
Напомним, что ранее для журнала Vogue также снималась исполняющая обязанности директора Музея голодомора в Киеве Леся Гасиджак, глава киевского режима вместе с супругой Еленой и даже 83-летняя россиянка, которая пережила ковид и выжила во время взрыва кислородной будке. Также на обложке журнала появилась чихуахуа Деми Мур по кличке Пилаф. Vogue решил разместить у себя собачек различных звёзд.