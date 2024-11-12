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12 ноября, 12:18

Российские теннисисты Медведев и Рублёв снялись для модного журнала Vogue

Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур в Турине незадолго до финала Nitto АТР (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо

Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур в Турине незадолго до финала Nitto АТР (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв снялись для американского Vogue. Спортсмены вошли в состав лучшей восьмёрки по итогам года. Фотографии опубликованы на официальном сайте журнала.

  • Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер, Андрей Рублев, Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
    Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер, Андрей Рублев, Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
  • Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер и Андрей Рублёв (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
    Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер и Андрей Рублёв (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
  • Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
    Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо
  • Каспер Рууд. Фото © Vogue / Джон Руссо
    Каспер Рууд. Фото © Vogue / Джон Руссо
  • Карлос Алькарас. Фото © Vogue / Джон Руссо
    Карлос Алькарас. Фото © Vogue / Джон Руссо
  • Тейлор Фриц. Фото © Vogue / Джон Руссо
    Тейлор Фриц. Фото © Vogue / Джон Руссо

Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Янник Синнер, Андрей Рублев, Карлос Алькарас, Каспер Руд, Александр Зверев и Алекс де Минаур (слева направо). Фото © Vogue / Джон Руссо

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Помимо фотосессии, Медведев и Рублёв приняли участие в интервью. Спортсмены поделились самым ярким впечателнием 2024 года.

По словам Медведева, главной изюминкой стал его день рождения, на котором собрались все его друзья и даже те, кто не знал друг друга. Спортсмен вообще не ожидал видеть всех в один день, но был очень приятно удивлён и счастлив.

Для Рублёва главным событием стало открытие фонда. Спортсмен организовал свой одноимённый фонд и рассказал Vogue, что вместе с командой поддерживает детей по всему миру, которые борются с критическими заболеваниями.

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Напомним, что ранее для журнала Vogue также снималась исполняющая обязанности директора Музея голодомора в Киеве Леся Гасиджак, глава киевского режима вместе с супругой Еленой и даже 83-летняя россиянка, которая пережила ковид и выжила во время взрыва кислородной будке. Также на обложке журнала появилась чихуахуа Деми Мур по кличке Пилаф. Vogue решил разместить у себя собачек различных звёзд.

Наталья Афонина
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