Иранские власти анонсировали создание специализированных клиник, целью которых станет оказание медицинской и психологической помощи женщинам, нарушающим обязательное ношение хиджаба в публичных местах. Эти учреждения, названные «клиниками по лечению снятия хиджабов», будут предоставлять «научную и медицинскую помощь» женщинам, которые отказываются соблюдать требования законодательства.

Как уточняет Мехри Талеби Дарестани, глава департамента по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков, который подчиняется духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, клиники будут ориентированы в первую очередь на подростков и молодых женщин. Дарестани подчеркнула, что участие в таких учреждениях будет добровольным.

Однако не все приняли эту инициативу положительно. Активисты и правозащитники выражают обеспокоенность, что такие клиники могут стать репрессивными учреждениями, а не медицинскими. В интервью The Guardian одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной, заявила: «Это не клиника. Это тюрьма». По словам активистки, в стране, где люди борются с проблемами, такими как отключения электроэнергии, власти больше заботятся о контроле над внешним видом, чем о реальных потребностях граждан.