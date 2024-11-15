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14 ноября, 22:16

SANA: Взрыв произошёл в южном пригороде Дамаска

Вечером 14 ноября в одном из южных пригородов Дамаска произошёл взрыв, сообщает сирийское агентство SANA. По информации местных источников, власти пока не уточнили подробности происшествия.

По данным источника РИА «Новости», взрывы прогремели в районе Сейида Зейнаб.

Главы МИД России, Ирана и Турции осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии
Главы МИД России, Ирана и Турции осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся боевых действий в Сирии. Ранее Министерство обороны Сирии сообщило о жертвах в результате авиаударов ВВС Израиля по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске. В результате налётов погибли 15 человек, ещё 16 были ранены.

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Shutterstock / FOTODOM

Тимур Хингеев
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