SANA: Взрыв произошёл в южном пригороде Дамаска

Вечером 14 ноября в одном из южных пригородов Дамаска произошёл взрыв, сообщает сирийское агентство SANA. По информации местных источников, власти пока не уточнили подробности происшествия.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся боевых действий в Сирии. Ранее Министерство обороны Сирии сообщило о жертвах в результате авиаударов ВВС Израиля по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске. В результате налётов погибли 15 человек, ещё 16 были ранены.