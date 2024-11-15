В Госдуме объяснили значимость звания Города воинской славы у Мариуполя и Мелитополя

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал Life.ru о важности присвоения почетного звания Город воинской славы Мариуполю и Мелитополю.

В прошлом вице-губернатор Волгоградской области напомнил, что при присвоении такого звания всегда проводится тщательное исследование истории города, изучаются обстоятельства подвигов его жителей и роль в решении важных военных задач. По словам Матвейчева, процесс включает работу комиссии, которая подготавливает необходимые материалы для Администрации Президента.

«Решение президента не является волюнтаристским, оно обосновано и тщательно подготовлено», — отметил Матвейчев, подчеркнув, что это не случайная инициатива, а результат серьёзного анализа и исследований.