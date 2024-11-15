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15 ноября, 02:00

В Госдуме объяснили значимость звания Города воинской славы у Мариуполя и Мелитополя

Матвейчев счёл заслуженным звание Города воинской славы у Мариуполя и Мелитополя

Город Мариуполь в ДНР. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Город Мариуполь в ДНР. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал Life.ru о важности присвоения почетного звания Город воинской славы Мариуполю и Мелитополю.

В прошлом вице-губернатор Волгоградской области напомнил, что при присвоении такого звания всегда проводится тщательное исследование истории города, изучаются обстоятельства подвигов его жителей и роль в решении важных военных задач. По словам Матвейчева, процесс включает работу комиссии, которая подготавливает необходимые материалы для Администрации Президента.

«Решение президента не является волюнтаристским, оно обосновано и тщательно подготовлено», — отметил Матвейчев, подчеркнув, что это не случайная инициатива, а результат серьёзного анализа и исследований.

Он также указал на важность этих городов в контексте СВО, особенно учитывая информационные западные кампании, которые разворачивались вокруг Мариуполя. Парламентарий отметил, что жители этих городов гордятся таким званием.

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Напомним, в ноябре 2022 года Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание города воинской славы. Подписанию предшествовало заседание оргкомитета «Победа», на котором российский лидер напомнил, что на территории новых российских регионов во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои.

Ольга Годуненко
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